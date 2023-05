Enzo Pérez habló claro tras el final caliente entre River y Boca

El volante ratificó que habló tras la pelea con el arquero de Boca Sergio Romero, ex compañero en la Selección, y admitió que su compañero Agustín Palavecino se excedió en el festejo del gol: "Hablamos con Chiquito (Sergio Romero), se metió mucha gente en el medio, no está bueno para el espectáculo. Lo que hizo Pala (Agustín Palavecino) no está bien, pero con nuestros defectos y virtudes, tratamos de hablar dentro del campo de juego. No es el mensaje que tenemos que dar".