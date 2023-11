Sebastian Coria tiene su corazón con el Deportivo Maipú

"Es una institución que me dio mucho, y la gente me recuerda con mucho cariño. Hasta el día de hoy tengo contacto con la familia Sperdutti y les tengo mucho afecto. Fueron 7 años donde jugué y la pasé muy bien", resaltó.

El ex jugador de San Martín elogió el funcionamiento del equipo que dirige Luis García: "Me gusta que el equipo haya llegado a la final. Es el que mejor juega en la Primera Nacional. Tiene a un jugador como Rubens Sambueza que está en un momento brillante y tiene mucha calidad. Me tocó enfrentarlo y es un jugador de mucha jerarquía".

"Maipú tiene jugadores en un nivel muy alto como Nicolás Agorreca, Agustín Manzur y Luciano Herrera que están pasando por un gran momento futbolístico", agregó.

"Ojalá Maipú pueda lograr el ascenso, se lo merece. Es un club que hace mucho viene en crecimiento", afirmó.

Coria.jpg El Pampero Coria es muy querido por los hinchas del Deportivo Maipú.

Sebastián Coria recordó muchos momentos lindos en el Cruzado. "Tengo los mejores recuerdos del Deportivo Maipú. Uno de los mejores goles que marqué fue a Estudiantes en Río Cuarto y fue especial porque el día anterior nació mi hija. Fue de tiro libre, desde 40 metros".