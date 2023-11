Lucas Gamba quiere que el Deportivo Maipú ascienda a Primera

LUcas gamba uno.jpg Lucas Gamba dejó su sello en el Deportivo Maipú.

El experimentado delantero habló este miércoles con Ovación y afirmó: "Me siento muy feliz por todo lo que está viviendo el Deportivo Maipú, es un club que quiero mucho, viví grandes momentos y ojalá se le dé el ascenso a primera división. Es una institución que ha crecido mucho en los últimos años y se merece llegar a Primera".

►TE PUEDE INTERESAR: Luis García quiere que Deportivo Maipú corone un gran año en la final del Reducido

El delantero se refirió a su sentimiento por el Deportivo Maipú y reveló: "Fue espectacular la etapa que viví en el club, tuve la chance de jugar en una categoría importante como el Federal A. Soy un agradecido a Carlos Sperdutti que me dio la chance de jugar. Siento orgullo de haber defendido esos colores durante cuatro años, crecí como persona y en lo profesional me dio la chance de ir a jugar a Unión".

luCAS gAMBA..........jpg Lucas Gamba actualmente juega en Central Córdoba de Santiago del Estero.

"La verdad que tengo muchos recuerdos, me acuerdo del Pampero Coria, del Flaco Reinoso y Leo Torres. Estuve con varios jugadores que me enseñaron muchísimo, integré varios planteles que me hicieron crecer como jugador", recordó.