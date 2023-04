Se viene una semana agitada para Independiente Rivadavia

►TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Berti y un inicio alentador en Independiente Rivadavia

Por el momento el entrenador azul no ha delineado un equipo en lo que va de la semana, pero en principio no realizaría modificaciones con respecto al once que viene de vencer a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Este duelo se dará con un Bautista Gargantini resembrado. El estadio llegará con el tiempo justo para su utilización.

Se viene un duelo importante de Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

El segundo encuentro importante se dará por Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba, el próximo miércoles 26 de abril a las 15.30 en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, de La Rioja. Para dicho encuentro, el plantel viajará el lunes próximo y contará con la citación de 23 futbolistas.

Alfredo Berti tendrá que decidir si hará un mix para este encuentro o pondrá a disposición los jugadores que vienen teniendo rodaje en la Primera Nacional.

La venta de entradas se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas, el próximo martes 25 de abril, desde las 11 hasta las 18. En La Rioja no se venderán entradas, por eso es indispensable que los simpatizantes azules adquieran su boleto con antelación.

Para ese cotejo el precio de las populares tendrán un valor de 3500 pesos y las plateas costarán $5000.

El último encuentro de la semana para el Azul del Parque se dará en Adrogué, cuando enfrente a Brown el sábado 29 de abril desde las 15. Será otro duelo clave para ratificar la levantada en la zona B de la Primera Nacional.

Independiente-Rivadavia.jpg

Independiente Rivadavia no tendrá una semana sencilla, ya que enfrentará tres encuentros importantes. Tendrá dos partidos por la Primera Nacional complicados pero a la vez son un gran desafío para ver donde se encuentra parado el Azul, luego de los éxitos consecutivos que ha logrado.

En el medio jugará por Copa Argentina con la gran oportunidad de dejar en el camino al Pirata cordobés, quien se encuentra en la primera división. Sabemos lo que significa eliminar al conjunto de categoría superior, te eleva la confianza, suma prestigio y te permite un buen ingreso de dinero por acceder a la próxima instancia. La Lepra tendrá una gran prueba para ver donde se encuentra parado.