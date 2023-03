Santiago López dijo que Gimnasia y Esgrima tuvo un día malo ante Güemes

Santiago Lopez Gimnasia y Esrima uno.jpg

Santi López mostró una gran autocrítica al afirmar: "Sabemos que en Santiago del Estero no tuvimos un buen partido. Es algo que puede suceder en este torneo. No podemos permitirnos tener este tipo de actuaciones, debemos aprender de los errores cometidos. Somos un equipo autocrítico y sabemos que no jugamos bien".

"Grupalmente, no tuvimos un buen funcionamiento. Ahora debemos dar vuelta la página y enfocarnos en el próximo partido ante Deportivo Morón, asegurándonos de no cometer los mismos errores que ante Güemes", continuó diciendo el jugador, que regresó al club desde Quilmes y se ha convertido en una de las figuras del Lobo.

En cuanto al choque contra Deportivo Morón, Santiago López afirmó: "El grupo está muy unido para salir adelante. Somos un equipo que intenta jugar al fútbol en todas las canchas. Salimos a jugar con mucha responsabilidad y compromiso, como siempre lo hemos hecho. Queremos ganar los tres puntos en nuestra cancha, algo que todavía no hemos logrado".

El próximo domingo, Gimnasia y Esgrima se enfrentará a Deportivo Morón en el estadio Víctor Legrotaglie, en la octava fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El partido se disputará a las 16:30.