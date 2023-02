Rubens Sambueza mostró su calidad en el Deportivo Maipú

Rubens sambueza uno.jpg Rubens Sambueza a los 39 sigue vigente y fue el líder del equipo. Foto: Martín Pravata (UNO)

El jugador de 39 años dejó sus sensaciones respecto al triunfo ante Chaco For Ever y a esta nueva etapa en el club de calle Vergara: "La verdad es que me sentí muy bien. Estoy feliz con este grupo que me recibió de la mejor manera desde que llegué".

"Estoy muy contento por el triunfo en este primer partido. Siempre es importante arrancar ganando. Se jugó un partido intenso y supimos aprovechar los momentos justos para marcar los goles", agregó.

Ruben Sambueza tres.jpg El talento de Sambueza sigue intacto. Foto: Martín Pravata (UNO)

"Vine al Deportivo Maipú para ayudar al equipo y guiar a los más chicos para que sepan que el fútbol se juega con mucha pasión, sin regalar nada y con hambre de gloria que es lo más importante". reveló el talentoso volante.

A la hora de responder porque eligió el Deportivo Maipú, afirmó: "Jugué muchos años en el exterior, hice una carrera muy buena en México, en Maipú me abrieron las puertas y decidí venir. Lo único que quiero es ayudar al grupo en lo que pueda".

"Estoy contento por el esfuerzo que hizo todo el equipo. Tener chicos humildes y que quieren hacer las cosas bien dentro de un plantel es muy positivo. Se ha armado un buen equipo y una linda familia para recorrer de la mejor manera este camino tan largo que tenemos por delante".

El mensaje a los hinchas del Deportivo Maipú

Rubens Sambueza les dedicó unas palabras a los hinchas del Deportivo Maipú que lo aplaudieron en el debut: "Ojalá que nos sigan acompañando en este torneo recién comienza. Siempre es positivo el apoyo y estoy muy agradecido por el recibimiento para mis compañeros y hacia mi persona. Ojalá salga todo bien"

El testimonio de Rubens Sambueza

