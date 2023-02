Luis García y un arranque ganador en el Deportivo Maipú

Luis García Deportivo Maipú- Chaco For- Ever.jpg Luis García, el entrenador de 34 destacó el buen funcionamiento de sus jugadores. Foto: Martín Pravata (UNO)

Luis García, que tiene conceptos claros, reconoció tras la victoria ante Chaco For Ever: "Lo que más me gustó fue ganar. Y sobre todo terminar el arco en cero. Al ser un equipo protagonista, generar tantas situaciones de gol y terminar el arco sin que nos conviertan, nos va a permitir sumar".