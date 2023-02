Diego Flores y una dura autocrítica de la caída de Godoy Cruz

flores nuevo.jpg

El Traductor en su análisis, aseguró: "Fue un partido que nos costó resolverlo, si bien tuvimos una reacción futbolística en el segundo tiempo, en el primer tiempo nos costó. Hubo dos o tres jugadores que le costaron adaptarse al equipo y después llegó la jugada del penal que terminó resolviendo el partido. No tuvimos las respuestas suficientes y no alcanzó la reacción para poder resolver el encuentro".

El cordobés en su testimonio continuó diciendo: "Estoy conforme con la reacción que tuvo el equipo, en los momentos difíciles intentó buscar, pero no supimos resolverlo futbolísticamente. A veces cuando uno, dos o tres jugadores no están en su mejor día, produce un impacto. Veníamos de dar distintas respuestas futbolísticas en partidos anteriores y hoy en un contexto totalmente diferente, teníamos que dar una respuesta distinta y no supimos darla. No estuvimos en el mejor día".

Cuando le consultaron sobre la juventud que hay en el plantel, afirmó: "Ya están adaptados, hace tiempo vienen trabajando con el plantel de Primera. A medida que tengan la posibilitad se va a ir consolidando".

Con respecto al próximo partido, que será ante Estudiantes de La Plata, este sábado 18 a las 19.15 en el estadio Malvinas Argentinas, aseguró: "Será un rival durísimo, es un equipo que tiene mucha historia. Tiene un plantel con mucha jerarquía, estamos muy bien a nivel equipo, para revertir la derrota con San Lorenzo"

Diego Flores se refirió a la lesión de Gianluca Ferrari

El Traductor se refirió a la lesión del defensor Gianlua Ferrari y afirmó: ". Hay que esperar los estudios. Hay tristeza en el jugador y en nosotros también, fue un golpe feo y esperemos que no sea lo peor".

La palabra del entrenador de Godoy Cruz