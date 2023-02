►TE PUEDE INTERESAR: Mundial de Clubes: Real Madrid derrotó al Al Hilal de Ramón Díaz y es campeón por octava vez

El parte médico de Godoy Cruz

Godoy Cruz informó en su parte médico que al jugador se le harán estudios. El primer informe es un enguince en la rodilla, pero no se descarta que sea algo más grave.

El video

La palabra de Diego Flores sobre Gianluca Ferrari

Diego Flores se refirió a la lesión de Ferrari. "No la podemos evaluar hasta que no tengamos los resultados de los estudios. Hay tristeza en Gianluca y en nosotros también porque es un momento feo, esperemos que no sea lo peor”, dijo.