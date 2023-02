Cómo fue el regreso de Daniel Passarella al Monumental

12-02-2023_river_plate_recibe_hoy_a (2).jpg Tres leyendas de River: Daniel Passarella y el Pato Fillol homenajearon a Roberto Ayala

En ese sentido, el ex presidente Rodolfo D'Onofrio, al ser consultado, afirmó: "La mejor manera para ayudar realmente que River siga unido es guardar silencio".

El Kaiser llegó acompañado de familiares y con su brazo izquierdo vendado y envuelto en un cabestrillo: "Claro que lo voy a disfrutar, vine con mi familia", dijo al ingresar para después agregar: "Vine porque me invitaron, pero ya había venido otras veces al Monumental".

12-02-2023_river_plate_recibe_hoy_a (3).jpg Los campeones del mundo del 78, 86 y 2022 en el Monumental

Passarella, de 69 años, llevaba casi una década sin aparecer en público y lo hizo el sábado pasado en la cancha de Sarmiento de Junín, club en el que debutó profesionalmente en la Primera C de 1973, con el homenaje por ser bicampeón mundial.

Allí levantó la copa del mundo, con la camiseta de Sarmiento puesta y el 3 en la espalda. "Me trataron muy bien, me sorprendió su cariño", dijo el "Kaiser".

En el marco del primer partido de River como local en esta Liga Profesional contra Argentinos Juniors en un Monumental remodelado que reunió a 83.000 personas, el "Millonario" homenajeó a los campeones del mundo.

La ceremonia fue breve y en general los hinchas no reprobaron la presencia de Passarella, a quien se busco no exponer individualmente ya que todos los ex campeones ingresaron en grupo, saludaron al público y fueron los encargados de distinguir a los recientes ganadores de la tercera estrella para la Selección Argentina en Qatar 2022: Franco Armani, como jugador, y Roberto Ayala junto a Pablo Aimar, como parte del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni.

Los invitados fueron Norberto Alonso, Ubaldo Fillol (con su histórico buzo verde), Oscar Ortiz y la familia del recordado Leopoldo Luque (campeones en 1978); Nery Pumpido -no asistió por sus funciones en la Conmebol-, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique (campeones en 1986) y también Daniel Passarella quien dejó un gran recuerdo en el club como futbolista y entrenador, pero quedó marcado como el presidente del descenso a la B Nacional en 2011.

Desde que se fue de su cargo en 2013, no pudo regresar al Monumental y la dirigencia de Rodolfo D'Onofrio (quien reconoció que lo tuvo como ídolo) le inició una causa por malversación de fondos.