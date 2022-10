River visitará a Argentinos Juniors con la mira puesta en la clasificación a la Libertadores

►TE PUEDE INTERESAR: Los jugadores de River que borraría Gallardo para el año próximo

River-convocados.jpg

Este 2022 para el DT Marcelo Gallardo es un flagrante fracaso deportivo. El equipo no pudo coronarse ni llegar a instancias finales en la Copa de la Liga, Copa Libertadores, la LPF (está muy lejos de la punta) y la Copa Argentina, agregando los dos superclásicos perdidos ante Boca, en Núñez y en La Bombonera.

Esta vez Gallardo no pudo obtener agua de las piedras y la ida de algunos valores, de manera fundamental Julián Álvarez y Enzo Fernández, lo puso a River en el nivel de equipo "común", lejos de aquel que avasalló durante años a la mayoría de los rivales, sobre todo a nivel internacional ya que en el ámbito local solo ganó un título.

Gallardo-River-1.jpg

River vive un momento amargo

Después de ocho años en el cargo y 14 títulos el "Muñeco" vive un momento amargo. El equipo no le respondió al exitoso entrenador, los refuerzos no estuvieron a la altura pese a gastar y mucho, solo el colombiano Miguel Ángel Borja le costó ocho millones de dólares, y tampoco pudo dotar a este River de un respaldo táctico.

Por eso River está séptimo a nueve unidades del puntero Atlético Tucumán y tiene que preocuparse por la tabla anual en la cual hoy está clasificando para la Libertadores en el tercer lugar con 61 unidades, detrás de Racing (70) y Boca (66), junto con Gimnasia (61, un cotejo más jugado) y seguido por Argentinos (58).

El Argentinos de Milito llega con lo que puede a este tramo final de la temporada luego de que la dirigencia decidió transferir tres valores fundamentales como Fausto Vera (Corinthians de Brasil), Matías Galarza (Genk de Bélgica) y César Florentín (Gazovic de Rusia), limitando las ambiciones del equipo.

Gallardo podrá contar con Armani, De la Cruz y Díaz

Gallardo podrá contar con los convocados a la fecha FIFA, Franco Armani (Argentina), Nicolás de la Cruz (Uruguay) y Paulo Díaz (Chile), recuperando a tres jugadores titulares en la recta final del semestre en donde debe sumar sí o sí.

Nicolas-De-la-Cruz-River.jpg

Santiago Simón, con un esguince de tobillo derecho, y Emanuel Mammana, con una molestia muscular en el aductor derecho, no jugaron ante Patronato por Copa Argentina, volvieron a trabajar diferenciado y no estarían en la lista concentrados. En principio Argentinos no haría cambios.

En el historial jugaron 133 veces entre amateurismo y profesionalismo con ventaja amplia riverplatense de 70 triunfos contra 27 de los "Bichos Colorados", más 36 empates.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Federico Lanzilotta; Leonel González, Kevin MacAllister y Miguel Torrén; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Lucas Villalba, Gastón Verón y Franco Moyano; José Herrera y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

River Plate: Franco Armani, Andrés Herrera, Paulo Díaz, Javier Pinola o David Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz y Juan Fernando Quintero; Pablo Solari y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta

Cancha: Argentinos Juniors.

Hora de inicio: 20.30

TV: TNT Sports.