Revelaron detalles de la noche del gas pimienta entre Boca y River

"Cuando vimos que varios de ellos estaban lastimados nos llevó como 10 minutos darnos cuenta de que el partido no podía seguir. Las condiciones no estaban", reveló Roger Bello, veedor de la CONMEBOL, en diálogo con TyC Sports. "El medico miró a los dos o tres jugadores que estaban peor y después me acerqué a Herrera (Darío) para que mantenga la calma y buscar una solución, pero ya tenía en mente que tenía que suspenderse por lo que me dijo el doctor", continuó.

Su imagen fue muy recordada porque se lo veía constantemente hablar por handy con un interlocutor desconocido. Hoy, Bello reveló de qué se trataba. "La realidad es que no hablaba con nadie, simulaba porque no había ni señal. Me sirvió para ir distrayéndolos y que pase el tiempo", confesó. El nerviosismo de la situación pedía respuestas y Bello generó un breve lapso de tiempo para poder decidir cómo resolver la circunstancia.

Sobre si fue o no una buena decisión, el veedor se quedó con calma respecto de lo decretado. "No sentí ninguna presión, teníamos muy claro lo que teníamos que hacer y actuamos bien", aseguró.

Angelici y D'Onofrio: las reacciones de los presidentes de Boca y River ante el episodio del gas pimienta

Bello además recordó cuáles fueron las reacciones de Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio aquella noche de Copa.

Sobre el mandatario Millonario, el veedor contó que debió pedirle que se retirara del campo de juego de La Bombonera para no generar mayores conflictos. "Le pedí que se retire porque se iba a armar un gran problema con la hinchada de Boca. 'Yo tengo que ver a mi jugadores', me dijo. Dio una vuelta, se quedó tranquilo y se fue", expresó.

river gas pimienta.jpg Bello, veedor de la CONMEBOL, tuvo que pedirle a D'Onofrio que se retirara del campo de juego.

Respecto del presidente Xeneixe, Bello admitió que Angelici se mostró muy abierto a colaborar con la situación."Hablé con él en su oficina y me dijo 'disculpa, Roger, nos preparamos tanto para este partido con la seguridad, la gente y la logística, y unos inadaptados frenaron todo. Sé cual es la decisión y la vamos a acatar porque las normas están para cumplirse', cerró.