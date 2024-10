Quiénes son los posibles sucesores de Leandro Romagnoli en San Lorenzo

guede.jfif Pablo Guede rechazó ser el próximo entrenador de San Lorenzo.

Otro candidato que se ofreció públicamente es Néstor Gorosito, ex entrenador de Tigre en esta temporada. “Siempre manifesté mis ganas de volver al club”, dijo en una entrevista en radio La Red. "Me duele que se vaya (Pipi) y me incomoda el momento de la institución. No esquivo las cosas y lo que pienso lo digo", aseguró Pipo.

Gorosito se ofreció para reemplazar a Romagnoli como DT de San Lorenzo.

Pablo Lavallén, ex The Strongest de La Paz, y Ariel Holan, ex Barcelona de Ecuador, son otras de las opciones que se tienen en cuenta en la entidad de Boedo. El segundo interesa y mucho en la dirigencia sanlorencista. Además, en las últimas horas, se sumó el nombre de Quique Setién, ex entrenador del Barcelona de España.

Quique Setién es uno de los candidatos para dirigir en el Ciclón.

Mientras tanto, Damián Ayude (DT de la Reserva) se hará cargo provisoriamente del plantel superior hasta que se cierre al DT definitivo. Ayude asumió en la Reserva del Ciclón cuando el Pipi Romagnoli dejó su puesto en esa categoría para dirigir, en su lugar, en la Primera División.