Leandro Romagnoli dejó de ser el DT de San Lorenzo tras el polémico penal ante Godoy Cruz

romagnoli 1.jfif Leandro Romagnoli decidió irse de San Lorenzo tras la polémica por el penal ante Godoy Cruz.

"Solo nos quedan palabras de agradecimiento para el Pipi y su cuerpo técnico por el trabajo, por la dedicación y en especial por privilegiar siempre a las necesidades de San Lorenzo por sobre todas las cosas", agregó el comunicado.

"Con el dolor de que el jugador más ganador de la historia no continúe en el Club, lo despedimos con la certeza de que en el futuro nuestros caminos se volverán a encontrar. ¡Muchas gracias, Pipi! ¡San Lorenzo es tu casa!", finalizó la publicación.

san lorenzo 1.jpg

El Pipi se había ido enojadísimo el sábado por la decisión de cambiar el ejecutor del penal y la posterior forma que eligió Fydriszewski para rematar.

El Pipi Romagnoli en San Lorenzo

Tras haber sumado 399 partidos, 36 goles y 6 títulos en 17 temporadas como jugador, Leandro Atilio Romagnoli tuvo 3 períodos como DT de San Lorenzo, aunque los dos primeros fueron en carácter de interino (6 partidos en total).

pipi 1.jpg

En este tercer ciclo que se inició en abril tras la renuncia de Rubén Insúa, el Pipi lideró al equipo en 26 partidos con un saldo de 7 victorias, 9 empates y 10 caídas.

“Me da pudor estar ofreciéndome a través de un medio por respeto a Pipi que lo quiero mucho. Siempre manifesté mis ganas de volver a San Lorenzo, pero me incomoda el momento en el cual está la institución. No quiero causar un problema. Quiero que el club elija lo mejor y no quiero molestar” (Pipo Gorosito).