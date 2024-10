Facundo Fydriszewski rompió el silencio tras el insólito penal que pateó para San Lorenzo ante Godoy Cruz

penal 2.jpg Facundo Fydriszewski lamentó el penal errado en San Lorenzo vs. Godoy Cruz.

El atacante quiso picar el penal y engañar al arquero Franco Petroli, pero el remate salió con poca potencia y terminó en las manos del guardameta, que ya estaba tirado en el suelo del área chica, a pocos minutos de que finalice el duelo.

►Te puede interesar: Godoy Cruz empató con San Lorenzo y hubo un final bastante caldeado

Ante esto, Fydriszewski posteó una historia en Instagram en la que pidió perdón a los aficionados de San Lorenzo y a sus compañeros: “Quiero pedir disculpas a los hinchas de San Lorenzo y a todos mis compañeros. Sé que la forma en la que ejecuté el penal fue imprudente y perjudiqué al equipo”.

disculpas.jpg

Los dirigidos por Leandro Romagnoli, dejaron pasar una importante oportunidad de sumar de a tres y alejarse del descenso en la tabla anual de la LPF, en la que se ubican 24 con 34 puntos, a solo 8 de Tigre, último de la clasificación.

Que dijo el Pipi Romagnoli sobre el penal de Fydriszewski

El DT del conjunto azulgrana se mostró disconforme con la decisión de los futbolistas de cambiar al encargado de ejecutar el penal y aseveró en que cada vez hay menos margen de error por el contexto en el que se encuentra la institución.

Embed

"Me voy re caliente. Es un partido que no tiene mucho análisis. Nos encontramos con un penal a lo último. Como digo siempre, jugué 20 años y a veces está designado un jugador. Los venían pateando Leguizamón y Muniain, pero en la cancha decidieron que fuera el Polaco".

"Uno no está en la cabeza de los jugadores. Si sé que la va a picar, me meto en la cancha y le digo 'no lo hagas'. Son decisiones"

Y concluyó: “Hay que entender la situación en la que estamos y el club en el que estamos. Hay que remarcar esto y la situación que nos jugamos. Nos vamos con un punto con sabor a poco".