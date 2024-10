Qué dijo Franco Petroli el arquero de Godoy Cruz sobre el penal que le atajó a San Lorenzo

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Oldrá y sus sensaciones tras la continuidad del partido Godoy Cruz vs. San Lorenzo

Franco Petroli, sobre el penal que remató Francisco Fydriszewski, dio su punto de vista y opinó: "Es una decisión del jugador, esta vez me tocó ser favorecido. La próxima vez a lo mejor entra, esto es fútbol. Tuvo la valentía de hacerlo".

“De la forma que remató el penal me dio tiempo para recuperarme y poder contener la pelota. Me había ido para el lado izquierdo y la pude contener, la verdad que sentí una alegría enorme", agregó el uno del Expreso.

Su análisis de los 43 minutos que jugaron Godoy Cruz con San Lorenzo

El ex arquero de River Plate, analizó el partido ante San Lorenzo y aseguró: "Fue un partido atípico de jugar dos tiempos de 22 y 21 minutos. No estamos acostumbrados, no lo viví nunca. El partido terminó en empate y seguimos sumando para la clasificación a las copas, nuestra intención era poder lograr los tres puntos".

Sobre la gresca sobre el final, no quiso polemizar y afirmó: "Fue algo innecesario, los jugadores estamos a veces con la pulsaciones altas, no es lo correcto".

Franco Petroli- Godoy Cruz-m.jpeg

La palabra de Franco Petroli

Embed