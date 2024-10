Daniel Oldrá y sus sensaciones tras la continuidad del partido Godoy Cruz vs. San Lorenzo

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz, de la mano de Santino Andino, volvió al triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata

Daniel Oldrá habló sobre su continuidad en Godoy Cruz

Sobre sus declaraciones en los últimos días con relación a podría llegar a quedarse en el club si los dirigentes se lo pedían, aclaró: "La decisión ya está tomada, es lo mejor para el club de terminar el proceso, ya vamos a cumplir dos años. Lo que quise aclarar es que no me voy del club, la determinación de dejar de ser el entrenador es mía y me la tienen que respetar. Siempre le puse el hombro en los momentos más difíciles. Arrancamos peleando el descenso y hoy estamos cerca de clasificar a alguna copa".

El Gato habló del penal de San Lorenzo

El Gato Daniel Oldrá opinó sobre la decisión de Francisco Fydrizewski en el segundo minuto de descuento de picar el penal -luego Franco Petroli, la figura de Godoy Cruz, se quedó con el remate- "Es difícil, cuando el jugador toma esa decisión es difícil cambiarla. Cuando lo hace lo aplaudimos y ahora seguramente lo deben estar puteando la mayoría. Para nosotros tomó esa decisión, mejor porque la pudo atajar Petroli, de ese penal se va hacer una historia, sabemos cómo es el fútbol", admitió.