Qué dijo Joaquín Sastre después de la eliminación de Gimnasia y Esgrima

"No brindamos nuestra mejor versión en la continuidad del encuentro ante Quilmes y quedamos eliminados. Teníamos el sueño de seguir en el Reducido, este grupo de jugadores me hizo creer que no hay imposibles y estoy con mucho dolor y muy agradecido a ellos".

LObo uno.jpg Gimnasia y Esgrima perdió ante Quilmes y quedó eliminado del Reducido.

Joaquín Sastre habló de su continuidad

Con respecto a su futuro, contó: "Todavía no tengo claridad, en los próximos días lo resolveremos junto a los dirigentes. Lo que el club decida va ser lo mejor".

El DT agregó: "Estoy muy agradecido a los jugadores sobre este proceso, nos costó mucho, se dudó mucho de nosotros y pudimos cumplir el objetivo de clasificar al Reducido y a la Copa Argentina".

"Le agradezco a Fernando Porretta, que se la jugó por mí para que dirigiera al equipo. La intención es poder seguir, nunca le haría daño al club", dijo

El entrenador hizo un balance de su gestión y reveló: "Hemos logrado un montón de cosas con un presupuesto no muy alto, hay jugadores del club que se han potenciado y eso beneficiará en lo económico en una futura venta".