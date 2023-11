Brian Olivera y un duro relato de la agresión que le tocó vivir con Gimnasia y Esgrima

►TE PUEDE INTERESAR: Se cambió el día y la hora del partido entre Gimnasia y Quilmes por el Reducido

"Sentí mucho ruido en el oído, me quise levantar y estaba muy mareado, veía todo borroso. Después empecé a sentir frío, tenía toda la ropa mojada. No estaba para jugar el segundo tiempo", agregó.

El guardameta del Lobo se siente molesto por algunas cosas que se hablaron tras su agresión y manifestó: "He recibido muchas amenazas de todo tipo diciéndome que tengo miedo. ¡Qué, tenemos que esperar que maten a alguien!, si me daba en el ojo qué hubiera pasado. A veces te dan ganas de no seguir jugando al fútbol".

olivera uno.jpg Brian Olivera está molesto con los jugadores de Quilmes, que dudaron de la agresión.

Sobre el fallo del Tribunal de disciplina de la AFA, opinó: "De la decisión que toma la AFA no puedo opinar mucho. tengo ganas de jugar el partido, no pueden pasar más estas situaciones en el fútbol. A los futbolistas no nos cuidan, somos jugadores de fútbol, no animales y está muy mal como nos tratan".

Brian Olivera en su relato reveló: "Cuando me retiraban me seguían tirando cosas, el presidente de Quilmes les decía que no tiraran más, es una locura lo que se vivió por 20 inadaptados. Es muy feo que me digan: 'por qué no te agarra cáncer de vuelta', no merezco que me deseen la muerte".

"Lo que más me duele es que los jugadores y dirigentes de Quilmes dudaron de la bomba y los videos son muy claros. No tengo nada que perder, mientras que tenga salud lo deportivo pasa a un segundo plano", dijo.

"Ahora hemos dado la vuelta la página, hay que jugar el sábado con Quilmes y lograr la clasificación con Gimnasia y Esgrima", cerró Brian Olivera.