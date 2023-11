Joaquín Sastre mostró su disgusto sobre el fallo de Quilmes vs Gimnasia y Esgrima

El DT dejó sus sensaciones y no se guardó nada en la charla que mantuvo con Ovación y reveló: "Estamos angustiados por la decisión que se tomó. No soy juez de nadie, pero nos vemos perjudicados, ya con la suspensión del partido donde estábamos jugando bien. Parece que si no hay un muerto no pasa nada, no hay límites y no toman la dimensiones de lo que sucede".

►TE PUEDE INTERESAR: El presidente de Quilmes estalló contra Gimnasia y Esgrima y Brian Olivera

Joaquín Sastre- Lloret.jpg Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"Nos vemos perjudicados porque tenemos que volver a viajar. Son las reglas del juego y no ponemos excusas y vamos a salir a competir como lo hicimos en los primeros cuarenta cinco minutos que disputamos", agregó.

El DT se refirió a la agresión que sufrió el arquero Brian Olivera ante de empezar el segundo tiempo y dijo: "Estamos disgustados porque tuvimos un jugador que terminó hospitalizado, con todo lo que eso implica".

brian-olivera-gimnasia-y-esgrima.jpg Brian Olivera sufrió la agresión ante Quilmes en el Centenario.

Joaquín Sastre habló de Brian Olivera

"Brian Olivera ahora entrenó con normalidad, se hizo unos estudios y le dieron el alta. Ahora está en condiciones para poder competir. En el momento de la agresión no podía estar en pie, estaba aturdido, sumado a eso el jugador padeció una enfermedad que ya todos conocen", dijo.

"Se hicieron los descargos de la situación, no es normal que te arrojen pirotecnia, hubo agresión con otros objetos contundentes; cuando lo sacaban de la cancha le seguían tirando cosas", opinó.

"Estamos con mucha ilusión y mucha fe. Vamos con mucho combustible de saber que podemos ganar y pasar a la siguiente instancia del torneo. El grupo está muy fuerte para competir lo que nos queda por jugar del partido, sabemos que tenemos la obligación de ganar por la ventaja deportiva que tiene el rival", cerró el DT.