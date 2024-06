Petrasso y el penal para Independiente Rivadavia: "ellos me dijeron que la pelota le había pegado en la mano"

indendiente-petrasso-union.jpeg Francisco Petrasso (23) y Tomás palacios (42) tuvieron una destacada faena en la defensa de Independiente Rivadavia, y prefirieron hablar de lo que viene y no del polémico arbitraje que sufrieron contra Unión de Santa Fe. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

La calma de Francisco Petrasso y Tomás Palacios en una noche caliente

Consultados por la prensa presente en el estadio Bautista Gargantini, los zagueros leprosos en la zona de mixtos, donde principalmente se les pidió la opinión sobre el arbitraje del encuentro con el Tatengue santafesino, prefirieron no hacer juicios de valor.

Uno de los consultados fue Francisco Petrasso: "Con el arbitraje no me voy a meter", aclaró inicialmente el bonaerense formado en River.

Sí habló del equipo y su rendimiento en el partido de este martes. "Creo que en líneas generales hicimos un buen partido, lo fuimos a buscar en todo momento, pero no tuvimos esa gotita de suerte para meter la pelota adentro, y por el tema que no me compete (arbitraje), como ya dije".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OctavioPetrich/status/1798187847092248623&partner=&hide_thread=false Escándalo. El jugador de Unión se tropieza consigo mismo. Observen detenidamente cómo con su pierna izquierda engancha y voltea la derecha de apoyo. Si este video casero lo evidencia, ¿cómo el VAR no lo ve? Vergüenza!



REACCIÓN https://t.co/FszPzqT0tq#IndependienteRivadavia pic.twitter.com/tMQ8ryuAl5 — Octavio Petrich Rad (@OctavioPetrich) June 5, 2024

Aunque no pudo estuvo cerca para ver una de las jugadas más importantes del partido, el penal favorable a Independiente Rivadavia, que inicialmente cobró (luego de algunas cavilaciones) a los casi 42 minutos del primer tiempo, y finalmente tras consultar al VAR no fue convalidado, Francisco Petrasso declaró: "Los jugadores de ellos (Unión) me dijeron que sí, que le había pegado en la mano".

Respecto a la influencia de la jugada polémica que no los favoreció y el posterior penal en contra, el de Gerli habló sobre el impacto anímico. "Veníamos con un buen envión anímico, estábamos buscando el partido a toda costa, y creo que después (de las jugadas polémicas), sí, que por la calentura, estar discutiendo complicó", dijo, y agregó: " Se armó -perdón por la palabra- un poco de quilombo, y eso te saca un poquito. Pero después hubo que volver rápido al partido", detalló el aplomado jugador de 22 años.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1798159389179740560&partner=&hide_thread=false Así se retiró Luis Lobo Medina del estadio Bautista Gargantini



El juez tuvo una muy floja tarea y se fue muy cuestionado por los hinchas de #IndependienteRivadavia en la #LigaProfesional pic.twitter.com/FxISeG9iMg — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) June 5, 2024

Este tipo de torneos no deja lugar para largos festejo, y mucho menos para lamentos y duelos. Sabiendo esto, Panchito habló sobre lo que viene: "Esto no termina acá, hay que corregir errores que seguimos teniendo, porque no fue todo bueno, pero hay que sacarse rápido esto y ya mañana volver a entrenar, dar vuelta la página y pensar en Huracán".

declas-independiente-tomas-palacios - frame at 0m5s.jpg Tomás Palacios habló escuetamente sobre el partido a las salida de los camarines.

La palabra de Tomy Palacios

El compañero de la zaga central de Petrasso en el equipo de Martín Cicotello, el cordobés Tomás Palacios, que además de una defensa certera aportó peligrosa presencia en ataque, reflexionó sobre el rendimiento del equipo Azul en general en este torneo. "Nos vamos con bronca, porque empezamos un poco mal, pero ya comenzamos a mejorar, aunque falta muchísimo. Nos sentimos bien, estamos bien, hay que seguir y ya pensar en Huracán y dar lo mejor".

Luego el defensor de 21 años, proveniente de Talleres de Córdoba, coincidió con el resto del plantel de no hablar sobre el árbitro, y aportó: "Sabemos en lo que tenemos que mejorar nosotros, y a partir de mañana (este miércoles) empezamos a trabajar pensando en el sábado para poder sumar", cerró.