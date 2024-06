Martín Cicotello, tras la derrota de Independiente Rivadavia: "La opinión mía es que fue penal"

"Del árbitro no voy a opinar. Fue un partido disputado contra un rival muy duro, creo que hicimos un gran primer tiempo. Si bien no hubo muchas ocasiones de gol, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. Por momentos tuvimos algunas aproximaciones y bueno, algunas situaciones polémicas que no nos vienen favoreciendo. El rival encuentra el gol ante una pelota directa y después creo que lo fuimos a buscar con un poquito más de ímpetu que de fútbol, pero me voy contento con el partido realizado por mis futbolistas. Ccreo que el equipo tuvo un muy buen rendimiento y bueno, nos toca irnos con las manos vacías", resumió el santafesino, quien luego sobre la mano en el área visitante asumió: "La opinión mia es que fue penal".

