Peligra la sede del partido Godoy Cruz vs. Platense por problemas de la seguridad santafesina

La Seguridad no puede garantizar el operativo policial



La Liga espera un informe oficial para tomar alguna definición al respecto pic.twitter.com/qt05QhDFZV — doble amarilla (@okdobleamarilla) December 5, 2023

Autoridades deportivas santafesinas fueron más contundentes. En declaraciones al diario rosarino La Capital, el secretario de Seguridad Deportiva Marcos Romero explicó que "salieron un par de flyers (de la Liga profesional) donde se aseguraba que (Platense-Godoy Cruz) se jugaba en cancha de Newell's. Nosotros no fuimos consultados. Pero más allá de ese, entre comillas, "inconveniente", estamos haciendo entrega de la gestión. Lo que decimos es que la Liga debería haber tenido en cuenta la fecha en la que estamos y cambiar de fecha el partido".

"El partido (Godoy Cruz vs. Platense) no se va a jugar porque el Ministerio no va a brindar la seguridad", Marcos Romero, secretario de Seguridad Deportiva "El partido (Godoy Cruz vs. Platense) no se va a jugar porque el Ministerio no va a brindar la seguridad", Marcos Romero, secretario de Seguridad Deportiva

Entrevistado este martes por el canal de cable TyC Sports, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, confesó que para ellos "el partido no se juega en Santa Fe".

El gobernador electo de Santa Fe Maximiliano Pullaro había solicitado asumir el sábado 9, pero finalmente se impuso el domingo 10 como fecha para la toma del mando provincial. Esto haría que los dispositivos policiales no estén disponibles para brindar seguridad al partido entre Godoy Cruz y Platense.

Autoridades de Godoy Cruz, cerca de las 12 de este martes, informaron que ellos no habían recibido ninguna comunicación oficial sobre un cambio de fecha o sede de la semifinal de la Copa de la Liga 2023.

La Liga Profesional de Fútbol se encuentra evaluando el cambio de sede para esta semifinal entre el Tomba y los Calamares.