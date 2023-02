Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa, renunció envuelto en un escándalo

►TE PUEDE INTERESAR: Las figuras que no votaron a Messi Premios The Best y las decisiones controvertidas

Le Graët también había perdido peso político luego de unas declaraciones en contra de Zinedine Zidane que provocaron la crítica de la estrella del seleccionado y de PSG, Kylian Mbappé.

Cómo se dio la salida de Noël Le Graët

La salida de Le Graët se dio en el marco del Comité Ejecutivo de la FFF que, a su vez, nombró al actual vicepresidente Philippe Diallo como el sucesor hasta que termine el mandato en junio de este año.

En el comunicado, la FFF criticó el accionar de la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación de Francia que en su informe había sugerido que el presidente deje el cargo por sus "excesos de comportamiento son incompatibles con el ejercicio de sus funciones".

A partir de allí, la fiscalía de París abrió a mediados de enero una investigación por "acoso sexual" y "acoso moral".

"La FFF también lamenta la falta de un verdadero procedimiento contradictorio y la falta de consideración de las numerosas observaciones realizadas por la Federación sobre los temas que le conciernen en materia de gobernanza y lucha contra la violencia sexual", señaló el texto, que también destacó los resultados deportivos de la gestión del experimentado dirigente.

"Los equipos masculino y femenino han conquistado 11 títulos y disputado 6 finales de torneos internacionales", enumeró.