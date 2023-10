Nicolás Romano hizo delirar a los hinchas de Gimnasia y Esgrima

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima faltando dos fechas de la Primera Nacional

Con respecto a su tanto, reconoció: "Me tenía mucha fe en el tiro libre y les dije a los chicos que me dejaran patear porque me tenía mucha confianza. Por suerte la pelota pudo ingresar y sentí mucha felicidad por el grupo, ganamos un encuentro muy importante".

"En el segundo tiempo se vio un cambio de actitud, dejamos la vida en la cancha para lograr los tres puntos. Era un partido que no podíamos perder, el equipo mostró mucho carácter y personalidad", admitió el jugador surgido de las divisiones inferiores del club.

Con respecto al objetivo de ingresar al Reducido (a dos fechas del final el Mensana se ubica a un punto de Defensores de Belgrano, el último equipo que está logrando el pasaporte), opinó: "Nos quedan dos finales y vamos a dejar todo para poder clasificar. Hay varios equipos separados por pocos puntos, daremos lucha hasta el final".

nico romano 2.jpg Nicolás Romano y su grito de gol en el tiempo de descuento ante Almagro. Foto: Cristian Lozano

Los 7 goles de Nicolás Romano

11ª fecha: le convirtió a Estudiantes, en Río Cuarto, en el empate 1 a 1.

18ª fecha: le anotó un tanto a Agropecuario. El Lobo ganó 2 a 1 en el Víctor Legrotaglie.

19ª fecha: le marcó un gol a Guillermo Brown, en Puerto Madryn, en la victoria por 2 a 1

23ª fecha: marcó un doblete ante Alvarado, de local

30° fecha: le anotó un gol a Estudiantes de Río Cuarto

36° fecha: le marcó el cuarto gol a Almagro, en el triunfo por 4 a 3 en el Víctor Legrotaglie.

Los goles del Lobo

