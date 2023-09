Santiago López: "Gimnasia y Esgrima es mi segunda casa"

Santi López continuó diciendo: "Esta institución representa mucho en mi carrera, yo surgí de Chacras de Coria, pero Gimnasia y Esgrima me formó como profesional, he hecho toda mi carrera acá y tuve la posibilidad de debutar. Me formó mucho como persona y deportista".

Santiago Lopez familia.jpg Santiago López está junto a su novia y su familia. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima.

El jugador de 25 años, sobre su llegada al Lobo, reveló: "Me trajo Martín Pupato, después José María Bianco me subió al plantel profesional. Mi debut fue con Los Andes en el 2019, de visitante en un partido que empatamos 2 a 2".

El papel de la familia de Santiago López

Santiago López habló del apoyo de sus familiares y dijo: "Son los que que siempre están junto a los amigos. En los malos momentos están dándome apoyo para no alflojar y seguir para adelante"

Santiago López en sus inicios era delantero

Sobre sus inicios en el fútbol y sobre la posición en la que se desempeñaba, reconoció: "Cuando arranqué en el fútbol era delantero. En Gimnasia y Esgrima empecé a jugar de volante, es una posición que me gusta y este año la he podido explotar mucho más, porque el entrenador Joaquín Sastre me ha ayudado mucho para poder potenciar esta posición; cuando se tiene un entrenador así, hay que aprovecharlo".

"Cuando me tocó irme a Quilmes, lo seguía a Gimnasia y Esgrima y festejaba los triunfos y extrañaba el día a día con mis compañeros", reveló.

Santiago López anhela luchar por objetivos importantes y reveló: "Se ha armado un gran grupo, es muy humilde y trabajador. En estas siete fechas vamos a dejar todo para meternos en el Reducido y poder pelear por un ascenso",