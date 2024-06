Nicolás Arce a los 39 años sigue mostrando en Gutiérrez Sport Club su buen juego y calidad intacta

"Gutiérrez es mi segunda casa, siempre lo dije y lo voy a sostener. En este club he vivido momentos maravillosos, siempre me he brindado al máximo y lo haré hasta el último día que juegue", confesó Nico Arce.

►TE PUEDE INTERESAR: Gutiérrez Sport Club se afianza en los primeros puestos con los goles de Cristian Estigarribia

Para Nicolás Arce, Gutiérrez Sport Club es su "segunda casa"

"La verdad que disfruto jugar al fútbol, el día a día, soy feliz cuando entro a una cancha para hacer lo que me gusta. Soy un agradecido al fútbol a los chicos de este club. No puedo estar corriendo a la par de ellos porque me cuesta recuperarme. Este club es una familia y todos se brindan al máximo", reconoció el talentoso jugador.

Nico Arce gutiérrez..jfif A los 39 años Arce hace jugar a su equipo y también defiende. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Sobre el gran presente del equipo

El Bocha Arce sobre el gran momento del equipo, dio su punto de vista y opinó: "Estamos ilusionados con este gran presente que estamos viviendo. Es muy lindo estar en los primeros puestos, sabemos que cada partido tenemos que sostener lo que estamos haciendo. Yo destaco la entrega y la unión de este grupo".

Gutiérrez Sport Club festejó este lunes los 101 años de vida

Gutierrez.jfif

►TE PUEDE INTERESAR: Pablo Jofré es el constructor de este Gutiérrez líder en el Federal A

La palabra de Nico Arce