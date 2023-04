Nahuel Ulariaga volvió a sufrir una dura lesión y es baja en Godoy Cruz

El comunicado de la lesión de Nahuel Ulariaga

Nahuel Ulariaga.jpg

El atacante que fue titular ante Arsenal, a los 35 minutos del primer tiempo tuvo que abandonar la cancha, tras una choque con Felipe Peña Biafore, el ex River que juega en Arsenal. En el cuerpo médico del Expreso causó preocupación su lesión y este viernes se comprobó la ruputura de su ligamento cruzado en la rodilla izquierda.

Las lesiones complican al delantero de Godoy Cruz

Las lesiones persiguen a Nahuel Ulariaga. El 7 de diciembre del 2020 Ulariaga debutó ante Racing en Avellaneda y marcó un gol, cinco minutos después salió lesionado. Sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha.

Nahuel es oriundo de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, pero desde muy chico se fue a vivir a San Luis y desde el 2016 está en Godoy Cruz. Nahu regresó el 5 de febrero de este año ante Colón, en un partido que se jugó en el Malvinas Argentinas y marcó el único gol del partido, por la 2ª fecha de la Liga Profesional.

"Todavía no caigo. Soñaba con volver a estar en una cancha y volver a convertir. Estos años que no pude jugar trabajé mucho para volver y nunca bajé los brazos. Ahora se me dio y pude marcar un gol", fueron las palabras con mucha emoción de Nahuel Ulariaga, tras el partido ante el Sabalero.