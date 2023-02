Nahuel Ulariaga y una vuelta soñada en Godoy Cruz

Nahuel Ulariaga uno.jpg Nahuel Ulariaga y su festejo con emoción por marcarle el gol a Colón. Foto: Diario UNO. Foto: Diario UNO

Nahuel Ulariaga y una historia muy particular

El juvenil Nahuel Ulariaga, de 20 años, tiene una historia de película, tras haber debutado ante Racing en Avellaneda y marcar un gol a los 5' del primer tiempo. Fue su estreno como titular en el Godoy Cruz que dirigía Diego Martínez, en el cotejo que se disputó el 27 de diciembre 2020, en la Copa Diego Maradona.

A los 14' salió lesionado y luego se comprobó que sufrió una rotura de ligamentos cruzados anterior en la rodilla derecha. Y volvió tras dos años, marcando este domingo que pasó ante Colón.

Nahuel Ulariaga contó sus sensaciones tras marcar un gol con la camiseta del Tomba. "Todavía no caigo. Soñaba con volver a estar en una cancha y volver a convertir. Estos años que no pude jugar, trabajé mucho para volver a jugar y nunca bajé los brazos. Ahora se me dio y pude marcar un gol".

"La verdad que siento mucha felicidad. Fueron dos años muy difíciles. veía entrenar a mis compañeros y yo estaba afuera. Nunca tiré la toalla, tuve el apoyo del club, los compañeros y mi familia que siempre está", contó con emoción.

Nahuel Ulariaga es muy querido por el cuerpo técnico y sus compañeros. El entrenador Diego Flores le dio un abrazo previo a su ingreso y en la conferencia de prensa dijo que es un luchador. "La verdad que Diego Flores me ha enseñado mucho, le agradezco la oportunidad que me dio de jugar. La verdad que todos mis compañeros son unos fenómenos, siempre me dieron mucho aliento para seguir para adelante".

"Mi familia vino a verme desde San Luis y estoy feliz por ellos también. La alegría es doble la que siento", cerró Ulariaga, que cuando se retiró del Malvinas Argentinas, se quebró de emoción cuando se abrazó con sus familiares que lo estaban esperando.

La palabra de Nahuel Ulariaga y el festejo con los hinchas

