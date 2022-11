Rodrigo-De-Paul-1.jpg

"Fue un desahogo porque fueron días un poco duros por ese golpe que tuvimos pero creo que el equipo hoy lo hizo muy bien. Me da mucho orgullo pertenecer a este grupo de personas y no de jugadores porque demostramos que no somos sólo 11, somos 26 porque los que entraron lo hicieron muy bien", destacó uno de los referentes de la "Scaloneta" y el jugador con más partidos del ciclo.

Rodrigo De Paul cree que Argentina empezará a disfrutar el Mundial

El jugador de Atlético de Madrid consideró que esta victoria le permitirá al plantel "empezar a disfrutar el Mundial", ya que los días posteriores al tropiezo con Arabia Saudita fueron difíciles.

El ex Racing Club fue autocrítico de su juego y deseó poder "alzar" su nivel. "Competir contra los mejores te hace mejor y yo me siento capacitado", afirmó.

"En el primer tiempo erramos el camino y nos apresuramos, principalmente yo. En el entretiempo, 'Leo' (Messi) y el técnico nos pidieron paciencia y la tuvimos hasta que llegó el gol de 'Leo' que cuando tiene que aparecer, aparece", destacó sobre el capitán, líder y ahora goleador del equipo en Qatar 2022.

De Paul remarcó el duro planteo táctico de México pero no se sorprendió ya que la Argentina se ganó "el respeto" de los rivales que "juegan de otra manera" contra el vigente campeón de América.

Sobre el fervor de los hinchas que volvieron a llegar en gran número al estadio más grande de la Copa del Mundo, De Paul señaló: "El hincha está muy ilusionado, apoya y se siente identificado con nosotros. Como dije antes de empezar el Mundial, queremos que el día que nos tengamos que ir sientan que dimos todo. Eso tiene que prevalecer, que nos vamos a vaciar hasta el final".

Rodrigo-De-Paul-2.jpg

De cara al próximo partido contra Polonia que definirá el grupo C, el volante, de 28 años, subrayó que la clasificación "siempre dependió" de la Argentina y destacó que cuando es así, el equipo se "agranda".

Rodrigo De Paul quiere que la gente siga confiando en Argentina

"Tuvimos un accidente en media hora que no podía generarnos dudas. A la gente le decimos que que sigan confiando porque venimos demostrando que estamos capacitados para vestir esta camiseta", finalizó.