Afirman que Rodrigo de Paul trató de engañar a Tini: las escandalosas pruebas

cata gorostidi de paul Cata Gorostidi acusó a Rodrigo de Paul de infiel.

“Tini, vos lo defenestraste a (Sebastián) Yatra porque te metió los cuernos y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas. Lo voy a decir porque lo sé de primera fuente. A una amiga mía. Así que De Paul, ¡ojo!”, lanzó a los gritos en su programa de streaming para luego redoblar con la supuesta existencia de pruebas. “Hay captura de todo. Tenemos que cuidar a la gente. Basta de infidelidad. Te amo Tini”, cerró provocando todo un terremoto en las redes.

Tini Stoessel habló de su pelea con Emilia Mernes

Luego de dejar de seguir a Emilia Mernes en Instagram, Tini Stoessel ompió el silencio durante su show en Tucumán y habló de su distanciamiento.

“Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó Tini Stoessel desmintiendo algunas de las teorías que estuvieron circulando.

"Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó", siguió sin dar más detalles.

tini emilia show tucuman Tini Stoessel desmintió las versiones sobre el origen de su pelea con Emilia Mernes.

Luego de sus declaraciones, en el programa de Moria Casán reflotaron un viejo video donde Emilia Mernes habla de su vínculo con Tini Stoessel, llenándola de elogios. “Tini es muy amiga. Somos muy amigas. Siempre me dice que tenga mi versión más original”, manifestó. “Hablamos todo el tiempo, nos contestamos cosas, nos queremos mucho y compartimos muchas cosas juntas”.