Tras semanas de rumores y especulaciones sobre su pelea con Emilia Mernes, Tini Stoessel volvió a ser noticia de todos los portales, por una inesperada acusación contra su novio Rodrigo de Paul.
Afirman que Rodrigo de Paul trató de engañar a Tini: las escandalosas pruebas
Explosión en las redes sociales por la acusación de Catalina Gorostidi contra Rodrigo de Paul por sus actitudes a espaldas de Tini Stoessel. Los detalles
Desde su reconciliación, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel no han parado de presumir su amor y, según fuentes cercanas a la pareja, estarían planeando su gran boda para diciembre del 2026.
A pesar de las demostraciones públicas de afecto, en las últimas horas, Cata Gorostidi, ex participante de Gran Hermano, aseguró que el futbolista le habría mandado mensajes a otra mujer.
“Tini, vos lo defenestraste a (Sebastián) Yatra porque te metió los cuernos y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas. Lo voy a decir porque lo sé de primera fuente. A una amiga mía. Así que De Paul, ¡ojo!”, lanzó a los gritos en su programa de streaming para luego redoblar con la supuesta existencia de pruebas. “Hay captura de todo. Tenemos que cuidar a la gente. Basta de infidelidad. Te amo Tini”, cerró provocando todo un terremoto en las redes.
Tini Stoessel habló de su pelea con Emilia Mernes
Luego de dejar de seguir a Emilia Mernes en Instagram, Tini Stoessel ompió el silencio durante su show en Tucumán y habló de su distanciamiento.
“Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó Tini Stoessel desmintiendo algunas de las teorías que estuvieron circulando.
"Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó", siguió sin dar más detalles.
Luego de sus declaraciones, en el programa de Moria Casán reflotaron un viejo video donde Emilia Mernes habla de su vínculo con Tini Stoessel, llenándola de elogios. “Tini es muy amiga. Somos muy amigas. Siempre me dice que tenga mi versión más original”, manifestó. “Hablamos todo el tiempo, nos contestamos cosas, nos queremos mucho y compartimos muchas cosas juntas”.