El impactante video de Jesica Cirio en ropa interior a sus tres meses de embarazo

jesica cirio lenceria embarazo Embarazada, Jesica Cirio posó en ropa interior y estalló las redes.

La revelación causó gran sorpresa entre sus seguidores, en especial, luego de que el fin de semana, Jesica Cirio revolucionara las redes sociales con un video presumiendo su tonificadísima figura en ropa interior extra small.

De qué trabaja el nuevo novio de Jesica Cirio

Tras la revelación de su embarazo, Jesica Cirio habló en Desayuno Americano y contó detalles de su romance con el empresario Nicolás Trombino.

“Hace menos de un año que salimos, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado. Veremos con el tiempo, no tuve tiempo de procesar nada. Insisto, pasó hace muy poco, vivimos a una distancia bastante grande, ya se acomodará…”, agregó Jesica Cirio sobre los planes con Trombino.

"¿Cómo se conocieron… ¿nos podés contar un poquito?”, ahondaron en Desayuno Americano. “Mirá, nos conocimos por amigos en común, fue así, se fue dando, una reunión, una comida, cosa va, cosa viene y se dio…”.

jesica cirio nicolas trombino Jesica Cirio reveló quién es el padre de su futuro bebé.

“¿De qué trabaja?”,preguntó Pamela David generando un momento de tensión con Jesica Cirio. “Tiene supermercado mayorista, hace 15 años…”.“¿Y le hiciste alguna investigación previa? Porque venís…”, siguieron.

Tensa, Jesica Cirio respondió sin vueltas. “Preguntas innecesarias… Vengo golpeada y trato de cuidarme. Lo importante es que yo esté bien y todo este nuevo camino es por algo y paso a paso, más allá de todo lo que me pasó en mi vida, estoy bastante grande”, dijo contundente.