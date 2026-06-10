¡Bombazo internacional! Ariana Grande apoyó a Emilia Mernes

araina grande emilia mernes Ariana Grande reposteó un video de Emilia Mernes.

Ariana Grande fue por todo y resposteó el video de Emilia Mernes en su cuenta de X, siguiendo los pasos de Zara Larrson que días antes se fotografió con Emilia Mernes para promocionar su explosiva colaboración musical.

Las llamadas secretas de Emilia Mernes a Tini Stoessel

Emilia Mernes habló por primera vez de su comentado distanciamiento de Tini Stoessel, María Becerra y otras colegas que dejaron de seguirla en sus redes y Martín Cirio no se quedó callado.

En su canal de streaming, Martín Cirio analizó los dichos de Emilia Mernes en la entrevista con LAM y reveló un dato desconocido de su escandalosa pelea con Tini Stoessel.

"Nunca en la vida salió a desmentir algo", lanzó Cirio indignado al ver las reacciones de Emilia Mernes a la pregunta de lso periodistas sobre su enfrentamiento con Tini.

emilia mernes pelea tini Martín Cirio hundió a Emilia Mernes tras sus dichos sobre Tini Stoessel.

"Hasta hace poco, Emilia Mernes llamó a Tini un montón de veces y Tini se hartó; directamente no le atendió el teléfono", agregó generando todo una ola de reacciones entre los fans de las cantantes.

Qué dijo Emilia Mernes de su pelea con Tini Stoessel

Sin querer dar muchos detalles, Emilia Mernes se refirió a su vida en los últimos meses en medio de críticas y cuestionamientos por sus supuestas actitudes con Tini.

"Con Duki bien como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca y lo mismo con lo otro, no tengo mucho para decir la verdad”, arrancó y confirmó su encuentro con Tini Stoessel tras la pelea.

“Sí, no voy a decir mucho más que esto, pero gracias por preguntar”, dijo cuando le preguntaron si se habían visto. "La verdad es que me rodeo de… No, no voy a entrar en detalle, no es necesario, ya se sabe, yo ya dije lo que tenía que decir, ya hablé”, cerró contundente.