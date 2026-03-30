Qué opina la familia de Duki de Emilia Mernes: "Es una..."

hermana duki La hermana de Duki defendió a Emilia Mernes en las redes.

“Nunca vi a alguien tan profesional, dedicada a su trabajo. Eso debería importar y no toda esta mierda”, agregó indignada con la polémica en medio de la pelea de Emilia, Tini y María Becerra.

Qué pasó entre Emilia Mernes y Duki

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, a Duki no le habría caído nada bien los rumores sobre Emilia Mernes y un jugador de la Selección Nacional.

"Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”, explicó Etchegoyen.

emilia mernes duki tokio ¿Duki y Emilia Mernes en crisis?.

“A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, sostuvo. "A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, agregó.