Tra el unfollow de Tini Stoessel, María Becerra, Antonela Rocuzzo, Valu Cervantes, Tuli Acosta, Ángela Tores, entre otras famosas a Emilia Mernes y las versiones sobre sus chats con un jugador de la Selección, comenzaron a correr rumores sobre una crisis con el Duki.
Qué opina la familia de Duki de Emilia Mernes: "Es una..."
Mientras siguen los rumores sobre Emilia Mernes y un jugador se supo la verdad sobre la interna con Duki. Los detalles
A pesar de esto, Duki publicó un descargo apoyando a Emilia Mernes y ahora su hermana rompió el silencio mostrando su apoyo incondicional a Emilia.
Candela reposteó una historia de la cantante junto a un mensaje expresando su admiración. “Orgullosa de esta mujer, que aparte de ser increíble, es una artista con todas las letras”, escribió.
“Nunca vi a alguien tan profesional, dedicada a su trabajo. Eso debería importar y no toda esta mierda”, agregó indignada con la polémica en medio de la pelea de Emilia, Tini y María Becerra.
Qué pasó entre Emilia Mernes y Duki
Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, a Duki no le habría caído nada bien los rumores sobre Emilia Mernes y un jugador de la Selección Nacional.
"Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”, explicó Etchegoyen.
“A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, sostuvo. "A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, agregó.