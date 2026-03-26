Tini vs Emilia Mernes: ¿a quién le dijo "Zorrita" Moria Casán?

moria casan emilia mernes Moria Casán lanzó un nuevo apodo para Emilia Mernes.

“Entonces, ¿esta chica sería la ‘zorrita’?”, preguntó luego de escuchar los rumores sobre la existencia de chats de Emilia Mernes con un jugador de la Selección casado. "Sería", contestó Naza di Serio.

¿A quién trató de seducir Emilia Mernes en la fiesta privada de la Selección?

En las últimas horas surgieron fuertes rumores sobre la existencia de mensajes entre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul, luego de que saliera a la luz la polémica que desató la cantante en la fiesta privada de los jugadores de la Selección.

Tras el unfollow de Tini Stoessel a Emilia Mernes, las sospechas apuntaron a Rodrigo de Paul pero ahora el nombre del Dibu Martínez apareció en escena.

Fue el periodista Matías Vázquez quien dio detalles de lo que habría pasado con Emilia Mernes en la celebración donde su comportamiento habría enfurecido a las esposas de los jugadores.

emilia fiesta seleccion ¿Qué pasó entre Emilia Mernes y el Dibu Martínez?.

“Dicen que ella fue vestida muy sensual y que hubo un approach de miradas con el Dibu”, contó el conductor en Puro Show. “Ahí está Paredes… el Dibu… y me contaron que hubo un juego de miradas con el Dibu que no le habría gustado nada a la mujer del Dibu, y después vino el quilombo”, aseguró mientras analizaban la foto de Emilia Mernes con los futbolistas.

¿Qué hizo Emilia Mernes en la fiesta de la Scaloneta?

Los seguidores quedaron impactados al comprobar que tanto Antonela Roccuzzo como Valentina Cervantes, mujeres de la Selección Nacional, tampoco siguen a Emilia Mernes en sus redes.

En medio de todo esto salió a la luz la actitud de "Tatiana" que habría tenido Emilia Mernes con un jugador de la Selección según revelaron en Lape Social Club.

"A Emilia la dejaron de seguir: María Becerra y Tini, por ende, los fanáticos de ambas. Antonela Roccuzzo y también Valu Cervantes. Pero, ¿qué pasa? Cuando las mujeres de los jugadores te dejan de seguir no es que ellas van a decir 'Ay, somos amigas de Tini y la dejamos de seguir'. No es así. Ya estuve averiguando y habría habido un acercamiento de Emilia con alguien de la Selección", contó Paula Varela.

"Tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque es una persona casada. De hecho, casi todos los jugadores de la Selección están casados", siguió sobre el escándalo que enfureció a las esposas de los jugadores.