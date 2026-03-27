¡Alarma! La desoladora confesión de Emilia Mernes sobre su salud: "Estoy..."

emilia descargo Emilia Mernes angustiada en medio del escándalo con Tini Stoessel.

"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta", escribió destrozada.

Emilia Mernes y Tini Stoessel tuvieron un encuentro secreto

A pesar de su radical gesto contra Emilia Mernes, en el programa de Moria Casán revelaron que meses antes Tini Stoessel habría dialogado con Emilia en un encuentro privado que no terminó de la mejor manera.

"Tini y Emilia se juntaron en julio del año pasado a hablar, en Buenos Aires, y no se pusieron de acuerdo, y ese día, frente a frente, terminaron su amistad”, aseguró el periodista Gustavo Méndez.

emilia tini encuentro Emilia Mernes y Tini Stoessel se reunieron en privado y terminó todo mal.

“Se juntaron para hablar de todo este quilombo, y no se pusieron de acuerdo, y se pelearon”, agregó haciendo referencia al supuesto robo de Emilia Mernes a Tini Stoessel al quedarse con su equipo de estilistas y bailarines, además de haber revelado un secreto de la vida personal de Tini.

¿Emilia Mernes le escribió a Rodrigo de Paul?

En Infama revelaron que existirían chats entre Emilia Mernes y alguno de los jugadores. "Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir... Si Tini la dejó de seguir es porque (Emilia) le escribió a Rodrigo De Paul",dijo Marcela Tauro.

"De Paul, estando separado, la fue a ver a un recital a Emilia. Esto yo lo hablé con las mujeres de la Selección. No les gustó la actitud de ella en esta fiesta, pero eso no significa nada. Pero con el tiempo se fueron comentando de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina", afirmó agregó Sposato sobre el vínculo entre De Paul y Mernes.