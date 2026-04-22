Qué dijo Jesica Cirio cuando le preguntaron por Sofía Clerici

Como si no fuera suficiente, Clerici fue por más y likeo un posteo del periodista Fede Flowers con el título "En la dulce espera", generando especulaciones sobre su posible embarazo.

En el programa de Moria Casán, Jesica Cirio dio más detalles de su embarazo y se mostró de lo más incómoda cuando la One le consultó por el posteo de Sofía Clerici. “Para despedirte, hay una cosa en posteos que es el cochecito de la Clerici, como que está esperando un bebé. ¿Cómo te sentís? ¿Es como una gastada? Y está con la marca ahí, me muero”, dijo a lo que Jesica contestó sin rodeos. “No, no voy a hablar de eso. Nada de eso”, dijo.

jesica cirio sofia clerici La reacción de Jesica Cirio al posteo de Sofía Clerici.

Quién es Nicolás Trombino, el nuevo novio de Jesica Cirio

Semanas antes del anuncio de Jesica Cirio, en Puro Show dieron detalles de su romance con Nicolás Trombino, empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos

"Ella está muy bien con su actual pareja. Están recontra bien. Con Nicolás Trombino. La primicia de ese romance la dio Fernanda Iglesias acá pero se lo adjudicó Laura Ubfal mucho después. Incluso Fernanda logró entrevistar gente que tenía denunciado a este chico con el que está ahora" arrancó Pampito en Puro Show.

jesica cirio nicolas trombino El romance de Jesica Cirio y Nicolás Trombino.

"El se había ido de viaje durante un largo tiempo a Ibiza. Y ahora están re bien. Fueron juntos a una serie de eventos, ya se muestran. No salen de Puerto Madero" siguió.

Si bien Jesica Cirio estaría feliz con su nueva relación, Pochi de Gossipeame lanzó un escandaloso rumor sobre Tombrino. "A mi lo que me decían es que es un pibe re de la noche, muy picaflor, y que Jésica iba a terminar siendo una de tanta que tuvo y que tiene, con un montón. Así que bueno, lo habrá puesto en caja. Ahora fueron juntos a un casamiento en Uruguay", dijo.