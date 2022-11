Antonela Roccuzzo se puso la micro-bikini más picante de la temporada y explotó Instagram.

Hace algunas semanas, la morocha y Lionel Messi disfrutaron de unas espectaculares vacaciones en las Islas Baleares y desde allí la joven aprovechó para presumir su lomazo y lucir uno de los modelos de bikinis que arrasará este verano 2023.

antonela rocuzzo bikini neon.jpg Antonela Rocuzzo se puso la micro-bikini más picante de la temporada y explotó Instagram.

Súper sexy y natural, Antonela Roccuzzo se sumó a la tendencia de los colores neón con un modelo negro con breteles en colores verde y fucsia de lo más vibrante que mostró posando junto a Lionel y causando un terremoto de likes con su figura.

Antonela Roccuzzo arrasó con sus calzas

Antonela Roccuzzo hace rato que dejó de ser solamente la esposa de Lionel Messi y se convirtió en un nombre muy poderoso para muchas marcas.

Por eso, ella se ha convertido en modelo que suele promocionar diversas prendas. En uno de sus últimos posteos, Antonela Roccuzzo lució unas calzas que realmente le quedaban perfectas y que volvieron locos a todos sus seguidores.

Con un outfit totalmente negro, Antonela Roccuzzo hizo preguntarse si tiene más suerte Messi en tenerla a ella o ella a él. Lo cierto, es que la esposa del futbolista se veía muy bien con la ropa que modeló y sus followers se lo hicieron saber.

"Siempre hermosa", "guapísima", "Anto no me quiero pelear con Leo por tu culpa por favor", "No la miren mucho, es la mujer de messi. Respeten", "que bombón que sos", ", Con la mujer del 10, no", fueron algunos de los comentarios que recibió Antonella Roccuzzo de parte de sus seguidores.

Antonella Roccuzzo ha sabido conservar un perfil muy bajo con el paso de los años, a pesar de la popularidad de su marido. Incluso evita involucrarse en polémicas y utiliza sus redes sociales para mostrarse con su familia y en el último tiempo, también para promocionar algunos modelos de prendas.

