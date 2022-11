Mundial Qatar 2022: quedó afuera de la lista de Argentina y publicó un duro mensaje

Sin dudas que no es una tarea sencilla para Lionel Scaloni, que primero presentó una extensa lista preliminar de 50 jugadores.

Luego, el DT de Argentina cortó la lista a 32 futbolistas, quedándose afuera varios jugadores que le dieron muchas alegrías a su proceso al frente de la albiceleste.

Y uno de ellos es Lucas Ocampos, delantero del Ajax de Países Bajos, quien era una "fija" en el esquema de Lionel Scaloni.

lucas-ocampos-seleccion-argentina.jpg Lucas Ocampos, con una historia en su Instagram, se expresó sobre su ausencia en el Mundial Qatar 2022.

Mundial Qatar 2022: la carta de Lucas Ocampos

Tras confirmarse de que no estará presente en el Mundial Qatar 2022, Lucas Ocampos, quilmeño de 28 años, utilizó su cuenta de Instagram para dejar un claro mensaje al respecto: “Dios te dice hoy: No trates de forzar tu futuro, no trates de presionar tu milagro. Recuerda que todo tiene su tiempo, y el mío para ti es perfecto. Sé que es duro, pero ten un poco más de calma, todo saldrá bien, porque yo tengo el control. Los cielos se abrirán a tu favor, y mi gracia siempre estará sobre ti. No sufrirás más porque yo soy tu Dios, y no hay nada que se compare a mi grandeza. Lo bueno lleva tiempo, pero lo maravilloso necesita Fé, esperanza y descanso completo en Dios. Entrega tus cargas y preocupaciones a Él, porque Él puede actuar en medio de lo imposible. Sólo en Dios encuentras la paz que tanto necesitas. Escribe Amén si así lo crees”.

lucas-ocampos-mundial-qatar-2022.jpg Lucas Ocampos y su publicación en su cuenta de Instagram, tras quedarse afuera del Mundial Qatar 2022.