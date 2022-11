Mundial Qatar 2022: qué le dijo Lionel Scaloni a Aimar tras el gol de Messi

Scaloni fue consultado acerca de lo que le dijo a Pablo Aimar, cuando éste se emocionó tras el gol de Lionel Messi a México. "Yo le hablaba del cambio que íbamos a hacer. No me di cuenta en ese momento, después sí me di cuenta de la magnitud, él venía de festejar el gol, estaba ahogado y emocionado", contó.