Mundial Qatar 2022: Jorge Sampaoli defenestró la Copa del Mundo

"Hay futbolistas cerca de la Copa del Mundo, pensando en muchas cosas. La tarea es complicada y quizá la cercanía del Mundial provoca no enfocarse del todo en el momento", señaló el técnico del Sevilla, equipo que cuenta con los jugadores del seleccionado albiceleste Gonzalo Montiel, Alejandro "Papu" Gómez y Marcos Acuña.

Y agregó: "La FIFA decidió que se jugara en un lugar donde no debía haberse jugado, todo por plata. Esto es un negocio y se deja de lado todo lo demás y las consecuencias las pagan los de abajo. Por lógica, los jugadores miran no de reojo, sino con dos ojos el Mundial. Pero eso no es culpa de los futbolistas".

Además, el DT de Argentina en Rusia 2018 reflexionó: "Estamos ante una sociedad muy plástica, en un momento de estupidez histórico. Estamos en el peor momento de la humanidad a nivel historia, cada vez más tontos y estúpidos y cada acción es valorada por cualquier cosa. ¿Los dirigentes? Hablo de todos, es la sociedad más estúpida del tiempo, de la historia".

"Es una sociedad muy chata, que se apuntala lejos del arte, se apuntala en situaciones vacías, sin sentido. Lo veo todos los días a cada rato. No estamos ni informados porque no sabemos qué información es real y es difícil ser parte de esto. Me incomoda porque hasta los medios de comunicación tienen una posibilidad que no han reflexionado y son parte de este circo", cerró.