►TE PUEDE INTERESAR: Messi hizo un posteo que emociona a Argentina

lionel-messi-cristiano-ronaldo2.jpg

"¿Mi rivalidad con Messi? A algunos les gusto más y a otros menos. A algunos hombres les gustan las rubias, a otros las morochas", replicó sobre el astro argentino con el que protagonizó un partido de ajedrez como parte de una campaña publicitaria antes del inicio de la Copa del Mundo.

►TE PUEDE INTERESAR: La imagen del tobillo de Lionel Messi que preocupó a todos

Cristiano Ronaldo desafió a Messi

"Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Fue una campaña que quise hacer, una campaña que buscaba desde hacía tiempo. Fue un orgullo. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver, sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el fútbol sería más", dijo el ex Sporting Lisboa, Real Madrid y Juventus.

Además, antes del debut de Portugal frente a Ghana del próximo domingo, se encargó de despejar rumores de mal ambiente en el combinado luso y expresó sus sentimientos acerca de su posible último mundial.

El astro de 37 años se mostró ilusionado: "Ya estoy recuperado, me siento preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera y alcanzar los objetivos. Mis recuerdos son buenos y otros no tan buenos, pero como todo en la vida. Los Mundiales son algo diferente. El mundo para. Todos quieren verte jugar y hablar de la competición".

►TE PUEDE INTERESAR: Mundial Qatar 2022: el banderazo argentino que terminó en escándalo

Messi-Cristiano-Ronaldo-PSG-Manchester-United.jpg

"Soy ambicioso pero, si en este punto de mi carrera me dijeran que no ganaré otro trofeo, sería feliz igualmente. Sólo debo estar orgulloso de mí y por lo que hice. Si debiera demostrar algo con 37 años y 8 meses realmente estaría preocupado. No tengo nada que demostrar en este Mundial", remarcó el capitán de Portugal ya instalado en Doha.

Saliendo de los objetivos individuales para pasar a los colectivos, el oriundo de Madeira se refirió a las chances de su combinado en Qatar: "Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen mix".

Luego añadió: "Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen... España, Alemania... Son los que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos".

Además, el cinco veces Balón de Oro despejó rumores sobre mal ambiente en el seleccionado en base al video viral en el que se ven rispideces con Bruno Fernandes: "Tenemos una excelente relación. Su avión tenía una demora y le pregunté si había llegado en barco, estábamos bromeando. No debo preocuparme de lo que piensan los demás. Hablo cuando quiero. Siempre hay rumores, pero la atmósfera es excelente. Sólo les pido que no hablen de mí con otros jugadores. Hablo cuando quiero, estoy hecho a prueba de balas".