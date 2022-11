Mundial Qatar 2022: Messi hizo un posteo que emociona a Argentina

►TE PUEDE INTERESAR: La imagen del tobillo de Lionel Messi que preocupó a todos

Messi puso el tema "Argentina", de Trueno y Nathy Peluso, para acompañar el video que refleja lindos momentos que vivió con el elenco nacional.

"Me siento muy bien físicamente, la verdad es que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. El otro día me entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro", dijo Messi este lunes en la conferencia de prensa previa al debut.

Mundial Qatar 2022: lo que viene para Argentina

Argentina vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre, a las 7

Argentina vs. México | Sábado 26 de noviembre, a las 16

Argentina vs. Polonia | Miércoles 30 de noviembre a las 16