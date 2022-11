Mundial Qatar 2022: la imagen del tobillo de Lionel Messi que preocupó a todos

Luego de viralizarse la imagen, desde el seleccionado aseguraron que se trata de una vieja lesión, pero que no le causa molestias ni dolor a la hora de entrenar. Y, el bulto que se le ve en el tobillo es producto de un gel congelante que estaba debajo del vendaje.

Mundial-Qatar-2022-Lionel-Messi-tobillo1.jpg Lionel Messi se entrenó con normalidad y no peligra su presencia en el debut de Argentina ante Arabia Saudita. (Capturas de pantalla de TN).

Sin generar mayor preocupación, el astro mundial se entrenó a la par del grupo y su presencia en el debut mundialista de este martes, a las 7, ante Arabia Saudita no corre peligro.

►TE PUEDE INTERESAR: Una ausencia inesperada en la última práctica de la Selección argentina

Lionel Messi iría desde el arranque ante Arabia Saudita

Si bien el entrenador Lionel Scaloni no definió el once titular, es un hecho que Lionel Messi será de la partida en el primer partido de la Albiceleste en el Grupo C.

En los últimos trabajos tácticos, el DT rosarino probó con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Messi.

Mundial-Qatar-2022-Lionel-Messi-tobillo3.jpg En la previa al debut albiceleste en el Mundial Qatar 2022, la imagen del tobillo de Messi preocupó a todos.

La confirmación del equipo podría salir por parte de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa que brindará desde las 12.15 en el Centro de Convenciones de Qatar.

►TE PUEDE INTERESAR: Quién es la pareja de Enzo Fernández que es furor en las redes

La presentación de la Argentina en el Grupo C del Mundial será este martes a las 7 en el estadio Lusail, la sede más grande con capacidad para 80 mil espectadores.