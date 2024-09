Maximiliano Padillla se quedó con bronca tras el empate de Gimnasia y Esgrima

►Te puede interesar: Gimnasia y Esgrima empató con Mitre de Santiago del Estero en el Víctor Legrotaglie

Embed

Sobre el penal que Lucas Cavallero no sancionó sobre Nazareno Solís cuando ingresaba al área visitante en el segundo tiempo, Padilla comentó: "Esas cosas molestan y sobre todo cuando son muy claras. Él (árbitro) está de frente y yo estoy atrás. Lo vimos con el línea los dos. Molesta también porque te contestan mal y uno se saca también pero bueno son cosas que pasan. Creo que fue un claro penal", manifestó rotundo el defensor.

Padilla 3.jpeg Maximiliano Padilla jugó un gran partido frente a Mitre de Santiago del Estero. Axel Lloret/UNO.

Si bien el empate sumó para seguir prendido en la pelea de arriba en la Zona B, para Maxi Padilla no fue un resultado amigable, ni siquiera por haber marcado su cuarto gol con la camiseta de Gimnasia y Esgrima. "Estoy muy amargado, sinceramente no me importa si marqué hoy porque me importaba más el triunfo que era necesario para nosotros".

►Te puede interesar: Ezequiel Medrán, sobre el empate de Gimnasia y Esgrima: "Queríamos los tres puntos, duelen los dos últimos empates en casa"

El Lobo disputará la fecha 32 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, el próximo viernes. En un pequeño comentario, Maximiliano Padilla concluyó: "Va a ser un rival complicado en Salta, son pocos días. Ahora a descansar y trabajar de la mejor manera para tener un buen resultado allá".