Ezequiel Medrán, sobre el empate de Gimnasia y Esgrima: "Queríamos los tres puntos, duelen los dos últimos empates en casa"

gimnasia mitre 6.jpg Maxi Padilla fue el autor del gol de Gimnasia y Esgrima ante Mitre. Axel Lloret/UNO.

Asimismo, Ezequiel Medrán analizó el hecho de que Gimnasia y Esgrima haya jugado con un hombre más desde el minuto 23 del primer tiempo. "No creo que nos haya costado el hecho de tener un hombre más. No los dejamos crear situaciones de gol. La cantidad de ocasiones de gol nuestras fueron muchas. No quiso entrar ese segundo gol que nos iba a dar la posibilidad de sumar de a tres", expresó.

Sin dudas lo que quedó en el debe fue la precisión para definir y así lo reconoció el entrenador del Lobo. "Seguimos trabajando en eso, esos pequeños detalles. Tuvimos la capacidad de empatarlo pero nos faltó, tal vez, un poco más de fineza en esos metros finales".

De todas maneras, Medrán reconoció el valor de sus dirigidos y el desempeño que vienen teniendo desde su arribo al club mensana. "Este equipo, desde que llegamos, viene haciendo las cosas muy bien. Viene compitiendo muy bien que dentro de la cancha tiene una claridad a lo que juega. Yo me siento representado con la manera en que compiten, estoy orgulloso de este plantel. Ahora tenemos que enfocarnos rápidamente en el próximo partido. Vamos a seguir compitiendo hasta el final con la misma ilusión".

Luis silba.jpeg Luis Silba, delantero de Gimnasia y Esgrima, en el partido frente a Mitre de Santiago del Estero. Axel Lloret/UNO.

Gimnasia y Esgrima afrontará dos partidos de local en las próximas fechas: el viernes, frente a Gimnasia y Tiro de Salta, y el siguiente, ante Deportivo Maipú. Luego regresará al Legrotaglie para medirse ante Nueva Chicago. Los tres rivales tienen su complejidad y el entrenador así lo reconoció: "Ir a Salta es difícil, viene expectante en la zona y compite muy bien de local. Después tenemos el partido con Maipú y luego Chicago. En definitiva hay una paridad grande. Tenemos que enfocarnos en el partido que viene y tener la capacidad de resolverlo de la mejor manera".