Maximiliano Gagliardo y un ascenso muy especial en Independiente Rivadavia

gagliardo uno. lepra.jpg Maximiliano Gagliardo logró en la Lepra sumó su tercer ascenso en el fútbol argentino. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

El experimentado arquero fue uno de los puntos altos del Azul en varios partidos y fue la gran figura del equipo de Alfredo Berti. En la final de la primera Nacional ante Almirante Brown, fue determinante, sobre todo por sus grandes intervenciones en el primer tiempo.

El guardametas fue uno de los puntos altos del equipo de Alfredo Berti.

►Te puede interesar: Alex Arce fue clave para que la Lepra alcanzara el máximo objetivo

El arquero reveló: "Estamos muy felices disfrutando este ascenso a primera división, lo merecíamos como grupo subir a primera división. Fuimos el mejor equipo del torneo y lo pudimos coronar en la final con Almirante Brown; este ascenso nos se nos podía escapar".

Maximiliano Gagliardo a los 40 años sigue vigente y lo demostró con grandes actuaciones. "Me siento muy agradecido por la confianza que me dieron cuando me contrataron. Traté de dar todo por esta camiseta, lo más importante es que se logró el objetivo", dijo.

Maximimiliano Gagliardo..jpg Gagliardo fue una de las grandes figuras de la Lepra en el ansiado ascenso a primera. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

"Pudimos quedar en la historia del club, pudimos hacer felices a la hinchada de la Lepra. Es tremendo todo lo que nos dieron. Nos sentimos muy agradecidos", contó el uno, una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia, y uno de los jugadores que quedará en la historia y ha dejado su sello en este ascenso histórico.

Los cuatro ascensos de Maximiliano Gagliardo