Mauro Ruggeri salió campeón con su hermano Franco en Italia, pero no se olvida de Huracán Las Heras

-¿Qué sentís al ser campeón en Nuorese Calcio?

-Ser campeón es una alegría muy grande ya que pocas veces y poca gente tiene esa fortuna de serlo. Estoy muy contento ya que es el segundo campeonato que gano de manera consecutiva.

Mauro-Ruggeri.jpg Mauro Ruggeri festeja su título en Italia.

-¿Cómo es el club donde jugás?

-El club donde juego es muy ordenado y grande por su pasado. Ha jugado torneos muy importantes y su gente siempre nos apoya en cada partido de local o de visitante.

-¿Cómo fue el torneo que hiciste y cómo le fue a tu hermano?

-Considero que fue un buen torneo para ambos y estoy feliz porque pude convertir en varios partidos y salir campeón de nuevo con mi hermano.

-¿Cómo es la ciudad donde estás?

-Nuoro es muy cálido y muy bonito por su gente y por los hermosos paisajes que tiene.

Mauro-Ruggeri-1.jpg Mauro Ruggeri está con su novia, Valentina.

-Jugaste en Independiente Rivadavia ¿Viste el partido con Godoy Cruz?

-Sí jugué un año en la Lepra, pero de chico siempre fui a ver al Tomba, así que el empate me parece justo.

-Sos hincha de Boca ¿Cómo ves al equipo y al DT Diego Martínez?

-El DTme gusta porque hace mucho no veía jugar bien a Boca, se ve un equipo aguerrido y agresivo a la hora de atacar. Esperemos que este año me dé la séptima jaja.

-¿Hay otros argentinos o sudamericanos en el club donde estás?

-Sí somos 6 argentinos, los hermanos Leo y Emiliano Manfredi, de La Plata; Agustín Passalenti, de Buenos Aires e Ignacio Rivera, de Córdoba.

-¿Recordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-He tenido muchas pruebas, pero me quedo con la de Newell’s porque era chico y me acompañó mi papá. Para mó era como ir de vacaciones jaja.

Mauro-Ruggeri-2.jpg Mauro Ruggeri posa con su mamá, Valentina.

-¿En el campeonato que jugás un futbolista gana lo suficiente para vivir?

-Eso es muy relativo, depende mucho del club al que vayas. Se puede decir que estoy bien.

-¿Con quién vivís en Italia?

-Vivo con mi novia Valentina, con mi hermano Franco y su novia Valeria.

-¿El mayor logro y la mayor decepción de tu carrera?

-Mi mayor logro es haber debutado en primera con Huracán Las Heras y ganar dos títulos en otro país. No tuve una decepción futbolística y espero no tenerlas. Lo que podría decir que es malo estar a tantos kilómetros de mi familia.

Mauro-Ruggeri-3.jpg Mauro está acompañado por su novia, Valentina; por su hermano Franco y por su cuñada Valeria.

-¿En qué club de Mendoza te gustaría jugar?

-Yo diría Independiente Rivadavia o el Tomba, que están en primera; pero bueno, mi corazón siempre tira por Huracán Las Heras.

Otros datos de Mauro Ruggeri

Mauro Ruggeri nació el 16 de marzo de 1999 en Las Heras, Mendoza.

Se inició en la escuela de fútbol infantil Efit Tamarindo (Efit).

Jugó en Independiente Rivadavia, Huracán las Heras, Cassano Sybaris de Italia, Atlético Racale y Nuorese Calcio (con estos dos equipos salió campeón).

Su familia está integrada por sus papás, Angelina y Omar y por su hermano Franco. Estpa de novio con Valentina.