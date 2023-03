Matías Contreras apunta alto con Huracán Las Heras en el Federal A

Matías Contreras Huracan.jpg Matías Contreras junto al arquero Ignacio Acordino, en el partido ante San Martín en el Malvinas Argentinas. Foto: Prensa Huracán Las Heras

El zaguero central se refirió al comienzo ganador ante San Martín, en el Malvinas Argentinas y reconoció: "La verdad que fue muy lindo arrancar el torneo con una victoria, en un partido que fue especial, porque se jugó con la dos hinchadas. Sacamos un partido adelante y nos genera confianza para encarar los encuentros que vienen".

Sobre la metas que se han propuesto como grupo, el futbolista afirmó: "Nos hemos preparado para pelear por objetivos grandes, el equipo pretende ser protagonista en cada partido. Tenemos un plantel para dar lucha, estamos trabajando con muchas ganas y entusiasmo, hay mucha juventud, hay algunos jugadores de experiencia y disfrutamos de este proceso".

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Peñaloza y su amor incondicional por Huracán Las Heras

Matías Contreras- Agustín Verdugo Huracán Las Heras..jpg Matías Contreras a la derecha, junto a Agustín Verdugo en el entrenamiento. Foto: Prensa Huracán Las Heras

Huracán Las Heras, tras tener jornada libre, jugará este domingo desde las 19.30 ante Atenas, en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto, por la tercera fecha del certamen. Sobre este encuentro, el defensor afirmó: "Nos vamos a enfrentar a un equipo duro, que tiene la base del plantel que jugó el Regional Amateur. Me imagino que será un encuentro con mucha exigencia, el entrenador Alejandro Abaurre nos dará las herramientas para poder dañar al rival", agregó el defensor.

Huracán-Las-Heras.jpeg El Globo se prepara para jugar este domingo ante Atenas en Río Cuarto. Foto: Diario UNO

►TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Abaurre tuvo un arranque ganador con Huracán Las Heras

Matías Contreras ha tenido mucho crecimiento. El jugador oriundo de Tunuyán, confesó: "La verdad que me siento más maduro.Tuve la posibilidad de jugar en varios clubes, todos me han dejado una enseñanza. He disfrutado y aprendido en todas las instituciones".

►TE PUEDE INTERESAR: La gran convocatoria de público de Huracán Las Heras y San Martín en el Malvinas

Matías Contreras huracan las Heras..jpg Matías Contreras ha tenido un gran crecimiento como jugador.

El recorrido de Matías Contreras

El jugador de 28 años tiene un importante recorrido. Se inició en Tunuyán Sport club, debutó como profesional en Godoy Cruz, Estudiantes de Buenos Aires, Tigre, Los Andes, Deportivo Cuenca de Ecuador,Deportivo Riestra y Güemes.