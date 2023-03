Javier Peñaloza y su amor incondicional por Huracán Las Heras

Ahora, el equipo de Alejandro Abaurrre tendrá jornada libre y volverá a jugar ante Atenas de Río Cuarto, por la tercera fecha.

Huracán-San-Martín-3.jpeg Peñaloza es clave en la parte ofensiva del equipo que dirige Alejandro Abaurre. Foto: Diario UNO

El ex delantero de Gutiérrez, en una entrevista que le concedió a Ovación, aseguró: "Fue muy importante arrancar con un triunfo. Sabíamos que con San Martín iba a ser un partido muy duro. Por suerte lo pudimos sacar adelante. Para nosotros es muy bueno que el inicio haya sido con una victoria".

Javier Peñaloza elogió al hincha del Globo y reconoció: "El aliento del simpatizante fue tremendo. A mí me no asombra, siempre nos han alentado y nos dan mucha energía cuando salimos a la cancha. Soy hincha de Huracán, es el club que me dio la posibilidad de debutar como profesional".

El atacante, que fue uno de los pocos jugadores que se quedó del proceso anterior, dijo: "Me fui contento por el gol y por la victoria que conseguimos. Es importante para nosotros empezar ganando, en un torneo que será muy difícil".

Hinchas-Huracán-Las-Heras.jpeg Los hinchas del Globo mostraron su habitual colorido en el choque ante San Martín, en el estadio Malvinas Argentinas. Foto: Diario UNO

Por último, dijo: "Huracán Las Heras está para pelear por objetivos importantes. Se ha formado un grupo muy lindo, unido y con mucha fortaleza. Tenemos un equipo muy competitivo. Se trabajó muy bien en la pretemporada y es bueno arrancar un torneo ganando tres puntos".